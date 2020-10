‘On Parole’ van Motörhead opnieuw uitgebracht: een terugblik op de geschiedenis van de band

Het album ‘On Parole’ van Motörhead wordt volgende maand opnieuw uitbracht. Een mooi moment om terug te blikken op het bestaan van de legendarische metalband, die aan de hand van frontman en cultfiguur Lemmy Kilmister de harten veroverde van vele metal- en punkfans.

Nieuwe release Motörhead voor National Album Day

De Britse heavy metalband Motörhead zag in 1975 het levenslicht. In datzelfde jaar namen zij ‘On Parole’ op, maar platenlabel United Artists zag destijds geen heil in het album. Het kwam uiteindelijk pas in 1979 uit als vierde release. Het is daarmee niet het officiële debuutalbum van de band. Deze maand, op 9 oktober, wordt ‘On Parole’ opnieuw uitgebracht in het kader van National Album Day op 10 oktober, die dit jaar de focus op de jaren tachtig legt. Voor fans een moment om reikhalzend naar uit te kijken, want het bevat maar liefst zes bonusnummers, waaronder ‘On Parole’, ‘Motörhead’, ‘City Kids’ en ‘Leaving Here’. Bovendien is de rest van het album geremasterd, zitten er onder andere niet eerder verschenen foto’s bij en staat er een andere cover – een zeldzame Canadese versie – op.

De beginjaren van de band

De wijlen Lemmy Kilmister richtte Mötorhead op nadat hij uit Hawkwind werd gezet, waar hij bassist was. Ook is hij even roadie van gitaarlegende Jimi Hendrix geweest. De inspiratie voor de bandnaam kwam van een song die hij nog in dienst van Hawkwind had geschreven.

De oorspronkelijke formatie van Motörhead bestond naast Kilmister uit Larry Wallis en Lucas Fox. Het eerste échte wapenfeit van de band was een album in 1977, die de naam Motörhead droeg. De plaatsen van Wallis en Fox waren toen al ingenomen door ‘Fast’ Eddie Clarke en Philthy Animal Taylor, wat nog steeds als de klassieke line-up wordt gezien. Het enige album met de originele bezetting is ‘On Parole’, die nu dus opnieuw wordt uitgebracht. De toenmalige drummer, Fox, heeft het album voorzien van enkele liner notes.

Lof van liefhebbers van metal en punk

Het eerste album werd meteen goed ontvangen onder metal- en punkliefhebbers, alhoewel het geen groot commercieel succes was. De opvolgers (‘Overkill’ en ‘Bomber’) bleken succesvol en de band werd zeer geliefd in de metalscene. Opmerkelijk is dat Kilmister zelf hun muziek classificeerde als rock-‘n-roll.

Meest succesvol in de jaren tachtig

De hoogtijdagen van Motörhead waren in de jaren tachtig. In 1980 lanceerde de band ‘Ace of Spades’, die het tot de top tien van de Britse hitlijsten schopte. De gelijknamige single is inmiddels een ware klassieker. en is door de jaren heen vele malen gecoverd. Nog geen jaar na het uitbrengen van ‘Ace of Spades’ lag livealbum ‘No sleep ‘til Hammersmith’ in de schappen en die vloog wederom over de toonbank. Deze twee albums boekten commercieel gezien het meeste succes en worden over het algemeen beschouwd als het beste werk van de band.

Leden wisselen elkaar steeds af

Ook na de succesjaren bleef Motörhead trouw albums uitbrengen, al was dat wel regelmatig met een andere formatie. In 1982 nam Clarke afscheid van de band, en dat was het startschot voor een reeks aan bezettingswisselingen, waarvan Kilmister de enige constante factor was. Zo verliet Taylor in 1984 de band om van 1987 tot 1992 weer terug te keren en was Motörhead zelfs even een viermansformatie. Na 1995 hebben er geen wisselingen meer plaatsgevonden. Drummer Mikkey Dee en gitarist Phil Campbell deelden vanaf dat moment het podium met Kilmister.

Albums bleven uitkomen

Ook in de jaren daarna bracht de band nog regelmatig albums uit en tourde het zelfs nog de hele wereld over. Nederlanders hadden meer dan eens de kans om Motörhead in het echt te bewonderen. Het laatste studioalbum, ‘Bad Magic’, dateert uit 2015. Hoewel dit zeker geen revolutionair album was en er geen nummers in de categorie van monsterhit ‘Ace of Spades’ op staan, is het een van de betere albums van de laatste jaren. De laatste shows van Motörhead vonden op 20 en 21 november 2015 in de Zenith in München plaats. We lieten je eerder al beelden van deze show zien. Motörhead brengt in de video het nummer ‘The Chase Is Better Than The Catch’ ten gehore.

Merchandise rondom Motörhead

Niet elke cd van Motörhead deed misschien de kassa rinkelen, maar de band heeft zijn kans schoon gezien om op andere manieren geld te verdienen. Zo bracht het een eigen bier-, wodka- en wijnmerk op de markt. Daarnaast heeft Kilmister zijn eigen action doll en werd Motörhead het onderwerp van een van de speelautomaten in het online casino. Wie deze videoslot speelt kan niet alleen genieten van een aantal nummers van de heavymetalband, maar ziet ook een aantal passende features.

Het einde van Motörhead

Met het heengaan van Kilmister hield Motörhead op met bestaan in 2015. De frontman was door de jaren heen uitgegroeid tot een cultheld en de muziekwereld zal hem nooit vergeten. Voor drummer Mikkey Dee bestond er geen twijfel dat er geen Motörhead is zonder de iconische frontman. “Motörhead is over, natuurlijk. Lemmy was Motörhead. Maar de band zal voortleven in de herinnering van onze fans. We gaan niet meer op tournee of iets dergelijks. Er zullen ook geen nieuwe platen meer komen, Maar het vuur overleeft, en Lemmy leeft voort in de harten van iedereen.” Een plaat komt er dus volgende maand toch wel — al is het misschien niet helemaal nieuw.