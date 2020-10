Sanne van Bergen verrast met ‘Love Me Again’

Muziek heeft altijd een grote en belangrijke rol gespeeld in het leven van de 25-jarige Sanne van Bergen. Het helpt haar om met haar emoties om te gaan en het brengt haar veel vreugde. Terecht, want daar is muziek voor bedoelt en zou het belangrijkste reden moeten zijn om muziek te maken. Pas dan zal het ook lukken om een goed nummer uit te brengen.

Zo ook met Sanne; al jaren bezig met zingen, en nu is ze klaar om zich aan de wereld te presenteren. Ze zingt graag ballades en liedjes waar ze zich gemakkelijk mee kan identificeren.

“Ik denk dat de emotie die je aan een nummer toevoegt een belangrijke factor is om het authentiek en interessant te maken om naar te luisteren.” – Sanne van Bergen

De in Nijmegen woonachtige Sanne is pas net begonnen met het opnemen en uitbrengen van haar muziek De geboren Brabantse bracht eerder het nummer ‘Bruisy Butterfly’ uit, en komt nu met opvolger ‘Love Me Again‘; een ballad die verrast door de sterke productie en warme stem van Sanne. Het nummer zou zo uit de pen van jaren ’90-zangeres Beverly Craven zijn gekomen, maar heeft ook raakvlakken met de muziek van de Valkenswaardse Do. Zeker geen schande om daarmee vergeleken te worden.

‘Love me again’ zou wel eens de doorbraak kunnen worden van een nieuwe ster aan de muzikale hemel.