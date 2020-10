Demon Mine komt met debuutalbum ‘Flamefarmer’

Demon Mine is een alternatief elektronisch solo muziekproject uit Connecticut. Demon Mine maakt industrial trap, nu metal en witch house, niet de meest bekende muziekstijlen. Door de jaren heen schrijft hij zijn eigen nummers, monteert zelf, mixt alles en maakt hij zijn video’s zelf, allemaal met beperkte middelen.

Ook tijdens de coronavirus blijft de artiest bezig en dan is zijn DIY-mentaliteit een pluspunt. ‘Flamefarmer’ is zijn debuutalbum, dat nu uit is, met daarop onder anderen ‘Under the Track’, dat hij samen met Malibuu opnam. Een potentieel nummer, succesnummer dat inmiddels op single uit is. De industrial sound op het nummer komt ook terug in de videoclip en laat duidelijk horen waartoe Demon Mine in staat is.

En dat terwijl album opener ‘Cactus Wind‘ juist meer de mystieke kant op gaat. Een Hindustaanse X-Files zou je bijna zeggen, hypnotiserend met effecten die blijvenhangen. Commerciëel wellicht niet voor de massa, maar voor de echte muziekliefhebbers een track die blijft verrassen. En dat is waar veel muziekliefhebbers naar op zoek zijn.

Met 25 minuten over tien nummers is het album wellicht wat aan de korte kant, maar het laat een varriatie horen van verschillende muzikale stijlen die door Demon Mike zijn gecombineerd tot een album dat in één vloeiende lijn doorgaat. En dat is knap, zeker voor een debuut.

‘Flamefarmer’ is daardoor een van de meest verrassende debuutalbums van de laatste jaren te noemen. Voor de echte muziekliefhebber die meer zoekt!