Richard Hallebeek Project naar de Boerderij

Richard Hallebeek is een van de beste jazz/fusion gitaristen van deze tijd, door collega’s en publiek erkend als een fakkeldrager van wijlen Allan Holdsworth, met wie hij ook het podium deelde.

Richard studeerde op het Conservatorium in Amsterdam en op het Musicians Institute in Los Angeles. Hij speelt nu al meer dan 38 jaar professioneel gitaar en zijn lijst met samenwerkingen is indrukwekkend.

Zo speelde hij met o.a. Scott Henderson, Frank Gambale, Scott Kinsey, Dan Gilbert, Carl Verheyen, Marco Minnemann, Steve Hunt, Shawn Lane, Jimmy Johnson, Derek Sherinian, Greg Howe en Guthrie Govan. Bovendien stond hij al drie keer met Dweezil Zappa op het podium tijdens de Europese tours van Dweezil. Niet gek dat hij ook waardering voor zijn spel kreeg in de vorm van mooie nationale en internationale prijzen. Richard speelt met Jeroen van Helsdingen (toetsen), Lorenzo Feliciati (bas) en Niels Voskuil (drums) o.a. nummers van hun nieuwe album ‘Bumerang’.

Richard Hallebeek Project komt op zondag 15 november 2020 naar de Boerderij in Zoetermeer.