Fratsen en Dancing Dollekamp samen naar Metropool

Onder de voorlopige werktitel Kooperazie hebben de heren van Fratsen en Dancing Dollekamp de vuile handen ineengeslagen. In krap een maand tijd werd een spiksplinternieuw programma met 16 nieuwe songs uit de zandgronden van Twente gestampt: VOLKSHEIL.

Meerstemmig gezongen in het Nedersaksisch op teksten van anarcho-tukker Andre Manuel. Over opgroeien in de Lindelaan, dansen in het Volksheil en God, drugs en Rock ’n Roll. Verwacht geen snoeiharde metal of doorgedraaide breakbeats, deze keer zoeken de Dollekampers het vooral in subtiele doch zeer intense klanken. Denk The Band met 3 gitaren en een trekzak, denk Harrie Bannink met een fles foezel achter de kiezen of Neil Young den kats van de wieze is. Zoiets maar dan dus anders.

Een en ander word aaneengeregen met een rode draad van poezie en een naald vol proza. Ook voor liefhebbers van Staus Quo, Asterix en Don Quichot. Dit concert is een samenwerking tussen Metropool en Stichting in Wording en vindt plaats in de Watertoren Hengelo. Ben je van plan om met de auto te komen? Parkeren mag alleen bij de Nettorama om de hoek, dit op verzoek van de omwonenden.

Fratsen en Dancing Dollekamp komen samen op 5 maart naar Metropool, Enschede.