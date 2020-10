Eric Steckel is momenteel één van de snelst groeiende gitaarvirtuozen in de blues- en rockwereld. Al meer dan tien jaar toert hij onafgebroken de wereld over met zijn energieke en soulvolle blues.

Steckel, die ook wel de jongste veteraan van de bluesrock wordt genoemd, wordt bejubeld door bluesgrootheden als Walter Trout en John Mayall en stelt live nooit teleur!

Eric Steckel komt op 28 maart naar Hedon in Zwolle.