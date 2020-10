8 oktober, de verjaardag van Bruno Mars

Peter Gene Hernandez, geboren op 8 oktober 1985 te Honolulu, Hawaii, viert vandaag zijn 35e verjaardag. Peter, beter bekend onder zijn artiestennaam Bruno Mars, is een Amerikaanse singer-songwriter, producer, stemacteur en choreograaf. Al op jonge leeftijd begon hij met het maken van muziek en trad hij gedurende zijn jeugd op op diverse muzikale podia. Na de high school verhuisde Bruno naar Los Angeles om aldaar een muzikale carrière na te streven. Mars produceerde diverse liedjes voor andere artiesten, en is mede-oprichter van het productieteam The Smeezingtons.

Na een korte, niet succesvolle periode bij Motown Records tekende Mars in 2009 een contract bij Atlantic. Hij werd erkend als solo artiest door het lenen van zijn stem aan de songs ‘Nothin’ on You’ van B.o.B, en ‘Billionaire’ door Travie McCoy, die beide wereldsuccessen werden. Mars’ productieformule zorgde ervoor dat hij en zijn team konden samenwerken met een groot aantal artiesten uit diverse genres.

Hij releaste zijn debuutalbum ‘Doo-Wops & Hooligans’ in 2010 dat gelijk de top 10 behaalde in de Billboard 200 albumhitlijst. Van dit album kwamen de wereldwijde nummer één-hits ‘Just the Way You Are’ en ‘Grenade’, alsmede de single ‘The Lazy Song’. ‘Doo-Wops & Hooligans’ kreeg maar liefst 7 Grammy-nominaties, voor ‘Just The Way You Are’ mocht Mars de fel begeerde award mee naar huis nemen. Ook zijn tweede album, ‘Unorthodox Jukebox’ (2012) was zeer succesvol en piekte op plaats twee in de Billboard 200 album hitlijst en zorgde voor zijn tweede Grammy Award. Van ‘Unorthodox Jukebox’ kwamen de internationale hits ‘Locked Out of Heaven’, ‘When I Was Your Man’ en ‘Treasure’.

Mars’ carrière heeft tot nu toe twee Grammy Awards opgeleverd en hij verkocht wereldwijd meer dan 11 miljoen albums en 68 miljoen singles. Vier van zijn singles behoren tot de best verkochte singles ooit. Mars is momenteel een van de meest succesvolle solo artiesten ter wereld, hij heeft sinds 2010 vijf singles uitgebracht die de Billboard Hot 100 behaalden, dit is sneller dan welke mannelijke zanger ooit sinds Elvis Presley. In 2014 werd hij genomineerd als Top Artist of the Year.