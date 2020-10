7 oktober, de verjaardag van Sam Brown

Vandaag viert Sam Brown, geboren op 7 oktober 1964 in Strafford te Londen haar 56e verjaardag. Sam, dochter van Rock & Roll ster Joe Brown en sessie-zangeres Vicki Brown, is in Nederland vooral bekend van haar uit 1989 daterende grote hit ‘Stop’. Sam begon haar muzikale carrière al op 14-jarige leeftijd als achtergrondzangeres op het Small Faces’ album ’78 in the Shade’.

Sam Brown’s carrière

Zo rond haar 20e levensjaar was ze al te horen geweest op albums van onder andere Steve Marriott, Sade, Barclay James Harvest, Spandau Ballet, en tesamen met haar moeder op het album ‘Before I Forget’ van Deep Purple toetsenist Jon Lord. Verder werkte ze samen met Pink Floyd op hun album ‘The Division Bell’ en vergezelde de band tijdens hun ‘PULSE’ tournee. Sam bracht zes studio albums uit, te weten: ‘Stop’ (1988), ‘April Moon’ (1990), ’43 Minutes’ (1993, heruitgave 2004), ‘Box’ (1997), ‘Reboot’ (2000) en ‘Of The Moment’ (2007).

Tegenwoordig is de zangeres werkzaam als lerares aan de Academy of Contemporary Music (ACM) in Guildford, Surrey, een school voor rock- en popmusici. Zij onderwijst daar het vak achtergrondzanger(es).