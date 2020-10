Gregory Page kondigt nieuw album ‘One Hell Of A Memory’ aan

Het nieuwe album, ‘One Hell Of A Memory’ dat Gregory Page opnam in samenwerking met Jason Mraz, verschijnt op 13 november 2020. Dit positief geladen album, waar zijn goede vriend Jason Mraz verschillende nummers op meespeelt, geeft een boodschap van optimisme en urgentie, compleet met pakkende melodieën, prachtige harmonieën en een reeks speciale arrangementen uitgevoerd op Banjo, Fiddle, Mandoline en Ierse Uilleann-pijpen door onder meer Dennis Caplinger (Eric Clapton, JJ Cale en The Simpsons) en Eric Rigler (Braveheart, The Titanic, Outlander). De woordspelingen en composities van Page weven traditie met verandering en versmelten het verleden met de toekomst en leveren ons op een opbeurend album op.

De nummers op ‘One Hell Of A Memory’ zijn geschreven tijdens een extreem moeilijke periode in het leven van Page. “I found myself at odds with a powerful person in the music industry, fighting for the right to own and control my music. Although I understood it was incredibly risky taking this person to court, I felt it was the only way I was going to be able to hold onto my music, my integrity and my very soul. Also, I thought, if I could stop him now, then maybe I could help other artists that might be taken advantage of by him or those like him and stop this cycle of theft and greed.”

Page had veel goede vrienden die hem te hulp schoten, waaronder een advocaat die hem hielp navigeren door de ruwe juridische wateren tijdens de strijd om zijn vermogen om door te gaan om muziek te schrijven. “It was one of the darkest moments of my life. But, against all odds, with the support and love of so many by my side, I ended up prevailing. At the end of it all, I felt a tremendous sense of relief, as well as gratitude for a win that was not just my own, but for all artists who are fighting to protect their musical legacies.”

Een paar van de nummers op dit album, in het bijzonder ‘Change in the Weather’ en ‘The Promise’ vat zijn persoonlijke reis samen. Op de tweede single, ‘Right Now Not Tomorrow’, komt Jason Mraz erbij en synchroniseren hun stemmen perfect samen terwijl ze het vrolijke en optimistische deuntje zingen.

Ten slotte gaat de lead single ‘Green Lights & Blue Skies’ over pure en onvervalst hoop. Het weergeeft de gevoelens die Page had aan het einde van deze ‘beproeving’. “Looking back now, I can see that this past year has truly been one hell of a memory.”, zegt Gregory Page.