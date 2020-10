3 oktober, de verjaardag van Lindsey Buckingham

Lindsey Buckingham, geboren op 3 oktober 1949 te Palo Alto, Californië, viert vandaag zijn 71e verjaardag. Buckingham, Amerikaans muzikant en singer/songwriter, is bekend als de gitarist en zanger van Fleetwood Mac van 1975 tot 1987, en 1997 tot 2018. Buiten Fleetwood Mac maakte Buckingham zes solo- en drie live albums. Als bandlid van Fleetwood Mac trad Lindsey Buckingham in 1998 toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Lindsey Buckingham en ‘Rumours’

Ter ere van de 35e verjaardag van ‘Rumours’ bracht de band een aantal geremasterde en uitgebreide versies uit. ‘Rumours’ oogstte in de jaren ’70 veel lof, verdiende een Grammy Award voor Album van het Jaar en ging wereldwijd meer dan 40 miljoen keer over de toonbank. In haar ruim 46-jarig bestaan heeft Fleetwood Mac ondanks diverse wisselingen in bandbezetting talloze hits weten te scoren met onder andere ‘Go Your Own Way’, ‘Don’t Stop’, ‘Dreams’, ‘Big Love’ en ‘Little Lies’.