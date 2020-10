Sinéad O’Connor brengt nieuwe single uit

Sinéad O’Connor markeert haar langverwachte terugkeer met een verbluffende interpretatie van ‘Trouble Of The World’, een traditioneel lied dat beroemd is geworden door de gospelzangeres Mahalia Jackson.

“For me the song isn’t about death or dying. More akin, a message of certainty that the human race is on a journey toward making this world paradise and that we will get there.” Aldus O’Connor.

Het inspirerende verhaal dat ‘Trouble Of The World’ ten grondslag ligt, is vandaag de dag helaas relevanter dan ooit. Met de dood van George Floyd en Breonna Taylor werd maar weer eens benadrukt dat de globale multiculturele samenleving op dagelijkse basis nog te kampen heeft met zowel bewust als onbewust racisme. De opbrengsten van deze track doneert O’Connor dan ook aan verschillende Black Lives Matter liefdadigheidsinstellingen.