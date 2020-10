Olya K toont ambitie met en op ‘Hollywood’

Soms gebeuren er prachtige dingen direct nadat we van plan zijn iets op te geven. Olya K wist nooit dat ze zoveel liefde en aandacht zou krijgen met haar nummer ‘Hollywood’.

Ze maakt volgens eigen zeggen zeer verslavende, sprankelende Electro-Pop hooks, gecombineerd met opgewekte energie en prachtig melodieuze vocalen. OLYA K probeert een meedogenloos pakkende en charmante ervaring te creëren die de zonneschijn naar je schermen en luidsprekers zal laten stralen.

Haar nieuwe Dance-Pop video is nu uit, ‘Hollywood’, natuurlijk opgenomen in de wereldberoemde buitenwijk van Los Angeles. Geboren in Bulgarije trok Olya enige tijd geleden naar de USA om haar droom na te streven. Met ‘Hollywood’ laat ze duidelijk horen waar haar ambitie ligt.