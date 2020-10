Marduk komt naar Doornroosje

Voor het eerst sinds 2010 keert de Zweedse panzer divisie Marduk weer terug naar Doornroosje! En niet voor zomaar een show, maar eentje in de huidige anderhalvemeter setting. Omver geblazen worden in je luie stoel met een biertje in je hand. Wie wil dat nou niet in deze tijd?! Dat betekent ook dat je op tijd zult moeten zijn met de aankoop van tickets, want de capaciteit is beperkt.

Marduk stond begin jaren 90 aan de basis van de Zweedse blackmetal (samen met bands als Nifelheim en Dissection) en trok dus ook als een wervelwind over de wereld toen de blackmetalgolf midden jaren 90 over de wereld trok. De band maakte geweldige albums zoals ‘Those Of The Unlight’ (1993) en ‘Opus Nocturne’ (1994), maar is verre van sleets aan het raken. Sterker nog, wat ons betreft is Marduk sinds ‘Rom 5:12’ uit 2007 bezig met een winning streak. ‘Wormwood’, ‘Serpent Sermon’, ‘Frontschwein’ en de laatste worp ‘Viktoria’ zijn stuk voor stuk geweldige platen.

Marduk staat op 10 december in Doornroosje.