30 september, de verjaardag van Johnny Mathis

De Amerikaanse zanger John Royce ‘Johnny’ Mathis viert vandaag zijn 84e verjaardag. Mathis, geboren op 30 september 1935 te Gilmer, Texas, begon zijn carrière met het uitbrengen van singles. Hij werd echter echt populair als album artiest.

Hij mocht voor tientallen van zijn albums een gouden of platina exemplaar in ontvangst nemen, en maar liefst 73 van zijn albums haalden de Billboard hitlijsten. Wereldwijd verkocht Mathis ruim 350 miljoen albums. In Nederland kennen wij hem hoofdzakelijk van het duet dat hij in 1978 uitbracht met Deniece Williams getiteld ‘Too much, Too little, Too late’.