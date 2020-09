Kenneth J Nash brengt negende album ‘For Sarah’ uit

De Britse Kenneth J Nash heeft de dingen nooit op de gemakkelijke manier gedaan, maar zijn moed om de donkere momenten uit zijn verleden onder ogen te zien. Het heeft hem ertoe gebracht zijn jaren in de muziekscene te besteden aan het uithakken van een bloeiend repertoire van beklijvende muziek die het hart beroert en de ziel spitst.

Met een talent om zijn soepele, emotionele stem te combineren met een lyrische bekwaamheid die sterk beïnvloed werd door zijn tijd als muzikant en DJ op de weg, resoneert zijn muziek als een aangrijpend verhaal van een man die vaker dan hij kan naar de hel en terug is geweest, maar er sterker uit is gekomen.

Op basis van zijn invloeden (Damien Rice, Gregory Alan Isokov, Leonard Cohen, Townes Van Zandt, Ian Cruickshank, Glen Hansard, Willie Nelson, Lou Reed & Nick Cave), zijn behendig dramatische liefdesliedjes, spijt en vernieuwing, brengt de donkere reis van deze kunstenaar aan het licht levendig tot leven. Hij heeft onder zijn eigen naam negen lp’s geschreven en uitgebracht: ‘In the company of ghosts’, ‘Under a gypsy moon’, ‘We all belong’, ‘The brewer & the dealer’, ‘The fall of Eden’, ‘Luna’, ‘Room 7’, ‘The Explorer’ en nu zijn nieuwe album ‘For Sarah’, alsmede diverse EP en losse releases. Nash werkte daarnaast samen met Martin Simpson, Turin Brakes, Blue Rose Code, David Ford en leden van Fairport Convention.

Met zijn intuïtieve gave voor zelfreflectie en bescheiden kijk op de wereld verweven in een stroom van prachtige melodieën, is de muziek van Kenneth J Nash een warm, verfijnd genoegen. Zijn nieuwe album ‘For Sarah’ is nu uit, met prachtige composities. Opgedragen aan zijn vrouw, en vol met mooie liefdesliedjes, zoals het melancholische ‘Lady’. Een geweldig nummer, dat rust brengt in deze moeilijke tijden.