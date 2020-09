CPT HannaH komt met debuut ‘Hans Hans’

CPT HannaH is sinds 9 jaar bezig met het produceren van muziek, en viert het behalen van een officieel diploma in het Music Production and Business met het uitbrengen van haar eerste solo-release ‘Hans Hans’. In de tussentijd heeft CPT HannaH zich helemaal uitgeleefd op het behalen van verschillende diploma’s en cursussen, om met de hele collectie muziekdiploma’s nu verder te gaan aan de University of Westminster in Londen.

HannaH dropt met ‘Hans Hans’ een beat die ze al een jaar geleden produceerde en een goed beeld geeft van wat ze in huis heeft. Een originele hiphop beat met minimalistische lyrics waarmee de 25-jarige een heerlijke laid back feeling laat horen. Met meer dan 100 beats op de plank kunnen we nog wat gaan verwachten van de Britse CPT HannaH en dat is volgens ons totaal geen straf.

‚Äč