Blaudzun & Kubus naar Hedon

The Diamond Exchange, is een muzikale ontdekkingsreis, waarin twee gepassioneerde muziekliefhebbers elkaar inspireren door om beurten hun persoonlijke favorieten te laten horen en eventueel toe te lichten, comfortabel zittend in fauteuils. Met deze keer de beurt aan Blaudzun en Kubus. Beide heren geven een persoonlijke inkijk in hun muziekbeleving waarbij de zij elkaar en de bezoeker met nieuwe muziek prikkelen en inspireren. Een muzikale conversatie tussen twee connaisseurs pur sang.

Blaudzun brak door met Heavy Flowers (2012), waarvoor hij een Gouden Plaat en Edison ontving. Hij verkocht alle popzalen uit en speelde op gerenommeerde festivals in Nederland, België en Duitsland zoals Lowlands, Pinkpop, Hurricane, Pukkelpop en Rock Werchter. Na Heavy Flowers volgde Promises of No Man’s Land (2014), dat op nummer 1 in de Album Top 100 binnen kwam en een 3FM-Megahit, Hotshot op Studio Brussel en themasong bij de Olympische Winterspelen opleverde. De afgelopen periode stond in het teken van de albumtrilogie Jupiter, waarvan het laatste deel _UP_ in 2018 verscheen. Ademden eerdere albums zwaar onder dekens van velours in een archaïsche sfeer, Blaudzuns sound is nu lichter. De liedjes hebben meer lucht en zijn ritmischer, dansbaarder.

Kubus, wie in onze mooi stad kent hem niet, de motor achter vele producties Nederlandse rappers zoals Rico & sticks, Jawat en DuvelDuvel. Dat deze Zwollenaar een eigen geluid heeft is een understatement van de bovenste plank. Met zijn synthesizers is hij altijd op zoek naar de meest unieke sounds die blijven resoneren als de sonar van een onderzeeër.

Deze avond vindt plaats op 16 oktober in Hedon.