Brant Bjork naar de Melkweg

Brant Bjork, ex-drummer van Kyuss en Fu Manchu, is tegenwoordig de coolste man van de desertrockscene. Hij heeft het feel good-imago van relaxte dude, skater en surfer uit de Sunny State of California. Maar vergis je niet, de man zit nooit stil: produceren, een eigen label en vele platen maken. In mei verscheen alweer zijn vijftiende soloalbum, simpelweg getiteld ‘Brant Bjork’.

De Low Desert Punk brengt psychedelische, soulvolle, groovy en sexy rock-’n-roll en komt 3 Mei 2021 in Melkweg zijn ijzersterke livereputatie bewijzen, met support van het Zweedse Maidavale.