Het Antwerpse blackwave. is een hiphop duo bestaande uit producer Willem Ardui en rapper Jaywalker. De band viel met hun debuut EP in 2017 meteen op door hun heerlijke 90’s hiphop grooves. Beats geïnspireerd door The Roots, Prince en Parliament-Funkadelic.

Met een goede live reputatie en hun debuutalbum ‘ARE WE STILL DREAMING’ op zak komen zij naar Merleyn. blackwave. komt op 7 mei met een voltallige band (met blazers!) voor een avond onversneden live hiphop.