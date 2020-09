Nick & Simon komen met nieuw album

Op vrijdag 6 november verschijnt bij Warner Music het nieuwe Nick & Simon album ‘NSG’. Een conceptplaat die een ijkpunt is in de toch al zo succesvolle carrière van het tweetal. Uitgangspunt was het maken van liedjes waarbij Simon & Garfunkel als inspiratiebron moesten dienen, tijdens zowel het schrijfproces als bij de daadwerkelijke opname. Gekozen werd om te schrijven met een breed spectrum aan collega’s als Paul de Munnik, John Ewbank, Nielson, Matt Simons, Guus Meeuwis, Jaap Kwakman, David Björk, Andreas Moe en Gordon Groothedde. Het resulteerde in 12 Nederlandstalige composities die allen de intrigerende schoonheid van het Simon & Garfunkel oeuvre bezitten.

De plaat werd opgenomen in L.A. met producer Jay Newland die koos voor de Henson Recording Studios waar 12-voudig Grammy winnaar Newland een bijzondere groep muzikanten verzamelde om het opnameproces vorm te geven. Gekozen werd voor de manier van opname zoals Simon & Garfunkel die in de tijd ook verkozen. Het resultaat ‘NSG’ is sterk, getuige de goede ontvangst van de eerste single ‘Oostenwind’ afgelopen week. De luxe verpakking van ‘NSG’ bevat naast de 12 nieuwe liedjes een bonusdisc met daarop 10 Simon & Garfunkel covers die Nick & Simon met band opnamen in de Wisseloord Studios. Ook verschijnt er een gelimiteerde lp-versie van ‘NSG’ in een fraaie gatefold verpakking met gekleurd vinyl en hoogwaardige 45 toeren techniek.

Op 27, 28 en 29 november staan Nick & Simon met de voorstelling Nick & Simon & Garfunkel voor 5 shows in het nieuwe Coronaproof Scala Theater in Utrecht (Jaarbeurs) waarvoor de laatste kaarten nog te krijgen zijn. Op 10 december doet de voorstelling het M-Theater in Maastricht aan.