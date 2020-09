America viert vijftigjarig jubileum in TivoliVredenburg

De succesvolle classic rockband America viert op woensdag 28 juli 2021 hun vijftigjarige jubileum met een exclusieve show in TivoliVredenburg, Utrecht. De band werd in 1970 opgericht door Gerry Beckley, Dewey Bunnell en oud-bandlid Dan Peek. De megahit ‘A Horse With No Name’, uitgebracht in 1971, was het begin van wereldfaam. Vijftig jaar later maken vrienden Gerry en Dewey nog steeds samen muziek en reizen ze de hele wereld over om hun tijdloze geluid aan het publiek te laten horen. De kaartverkoop start op vrijdag 18 september om 10.00 uur via www.tivolivredenburg.nl.

America scoorde een groot aantal hits die terugkwamen in de Top 40 en FM rock radio, waaronder ‘I Need You’, ‘Ventura Highway’, ‘Don’t Cross The River’, ‘Tin Man’, ‘Lonely People’ en ‘Sister Golden Hair’. Zes van de albums van America zijn gecertificeerd als goud of platina, waarbij de band een combinatie van verschillende genres en stijlen laat horen.

Het trio won de Grammy voor Best New Artist in 1972 en begon een samenwerking met George Martin en Geoff Emerick in 1974. In het midden van de jaren 70 ontstonden conflicten binnen de band in combinatie met een vermoeiende planning, wat zorgde voor een breuk. In 1977 verliet Peek de groep, waarbij Gerry Beckley en Dewey Bunnell besloten verder te gaan als duo.

Veranderingen in het geluid en de richting van de groep bracht America opnieuw naar de bovenkant van de pop ranglijsten met hun single “You Can Do Magic” in 1982. America is een band die grenzen doorbreekt door middel van opwekkende en positieve muziek. De groep omhelst een regenboog aan verschillende culturen en blijft doorgaan met het optreden voor een loyale groep aan luisteraars.