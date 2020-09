The Hillbilly Moonshiners geven een geslaagd feest

Afgelopen vrijdag kon er na een lange tijd weer genoten worden van een uitverkocht concert van the Hillbilly Moonshiners. Eerder deelden zij het podium met onder anderen Waylon, Kensington en The Common Linnets en braken zij de tent af op de Zwarte Cross. Nu was Heerlen aan de beurt.

Op het bedrijventerrein van C-Mill heeft poppodium de Nieuwe Nor in samenwerking met cultuurwerkplaats Zeezicht een prachtig decor neergezet. Er hingen veel gekleurde lampjes, er was een grote circus tribune, en er waren bonte picknicktafels en rijen loungebankjes voor het podium. Je waande je in een compleet andere wereld. Al voor de show begon was het publiek verrassend enthousiast. Het publiek liep met koeltasjes gevuld met een lekker drankje naar hun plekje van waaruit ze eindelijk weer van een live optreden konden genieten.

De Weertse bluegrassband zette ondanks dat ze een een tijd niet gespeeld hadden de tent op zijn kop. ┬áDe energie en het plezier spatte er na de eerste tonen meteen van af. Dit beloofde een leuk feestje te worden. De covers waren ver uiteen lopend qua muziekgenre. Ze gingen van ‘The Ring of Fire’ van Johnny Cash naar ‘Single Ladies’ van Beyonce, weer terug naar ‘Jolene’ van Dolly Parton en zo weer terug naar ‘I want it that way’ van de Backstreet Boys. Halverwege de show werd er opeens een huwelijksaanzoek gedaan. Confetti kwam langs het podium afgevlogen en tussen de nummers door vertelden ze een verhaal over hun illegale drankstokerij. Ondanks de regel dat iedereen op hun plaats moest blijven zitten, (erg uitzonderlijk voor het feest wat gaande was) voelde het als een groot springend dansfeest. De banjo vloog van de ene kant naar de andere kant van het podium. Dit was zeer zeker een groot geslaagd feest.

Foto’s (C) Patrick Strouken