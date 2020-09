Nana Adjoa komt naar Paradiso

De Amsterdamse singer-songwriter en multi-instrumentalist Nana Adjoa maakt melancholische, poëtische indie doordrenkt met triphop, jazz en soul. Nana Effa-Bekoe – oftewel Nana Adjoa – groeide op in het Gooi als kind van een Nederlandse moeder en Ghanese vader en was al vroeg op zoek naar haar eigen muzikale identiteit.

Ze studeerde kort Jazz aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze onderdeel uitmaakte van succesvolle bands als Sue The Night, maar al snel kwam ze er achter dat haar muzikale passie elders ligt: bij haar carrière als soloartiest.

In 2017 bracht Nana haar debuut EP ‘Down he Root (Pt. 1)’ uit, een jaar later opgevolgd door ‘Down The Root (Pt. 2)’. Dat heeft haar geen windeieren gelegd: zo was ze te zien op Pinkpop en Best Kept Secret en tourde ze over de wereld langs steden als New York, Los Angeles en Londen. Dit najaar brengt Nana haar langverwachte debuutalbum ‘Big Dreaming Ants’ uit én geeft ze een bijzonder Coronaproof concert in de grote zaal van Paradiso in november.

Nana Adjoa komt op zaterdag 14 november 2020 in Paradiso.