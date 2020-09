Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dire Straits.

Op vrijdag 19 december en zaterdag 20 december 1980 gaf Dire Straits een tweetal concerten in de Westfalenhalle te Dortmund. Tijdens deze tv concerten liet de band hits horen als ‘Once upon a time in the west’, ‘Down to the waterline’, ‘Sultans of swing’ en ‘Tunnel of love’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dire Straits live @ Rockpop, Dortmund (1980).