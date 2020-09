Jo Goes Hunting komt naar Doornroosje

Diepe analoge bassynths, spacey gitaren, ritmische variaties en zwevende vocale harmonieën. Jo Goes Hunting is het geesteskind van Jimmi Jo Hueting. Naast zijn activiteiten als jazzdrummer bloeit hij op als een excentrieke producer en songwriter. Met de liefde voor experimentele elektronische muziek, obscure hiphop en sixties pop in combinatie met zijn chirurgische productiestijl creëert hij een geluid dat samenkomt in een innovatief, feilloos en veelzijdig geheel; elk detail in zijn muziek heeft zijn eigen accurate karakter. Sterk beïnvloed door zijn studie als jazzdrummer vormt de ritmische diversiteit de kern van elk nummer. In tegenstelling tot wat je mag verwachten van de complexiteit van die ritmische elementen, is de muziek zeer dansbaar, opzwepend en pakkend.

In zijn studio speelt en neemt Jimmi Jo Hueting bijna alle instrumenten zelf op, terwijl hij live begeleid wordt door een groep muzikanten die live een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd; met volle overgave en deskundigheid. Jo Goes Hunting trad op in alle grote clubs in Nederland en op festivals als ‘Best Kept Secret’, ‘Down The Rabbit Hole’ en ‘Iceland Airwaves’. Het debuutalbum ‘Come, Future’ (2017) van Jo Goes Huntings werd goed ontvangen door de pers en kreeg radioprogramma’s in heel Europa.

Jo Goes Hunting staat op 2 oktober in Doornroosje.