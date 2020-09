Ace Frehley – Origins Vol. 2

De originele gitarist van KISS, Ace Frehley, wordt door zijn kompanen Gene Simmons en Paul Stanley in 1982 uit de band gezet voor zijn jaren lange overmatig drankgebruik. Echt wakker ligt Frehley er niet van en heeft door het succes van zijn solo album uit 1978, (de 4 leden van KISS brachten in ’78 tegelijkertijd een solo album uit) aardig wat zelfvertrouwen gekregen. Hij begint daardoor een aardige solo carrière. Hij richt Frehley’s Comet op en brengt in 1987 het eerste album uit. Zijn solo carrière is er een met ups en downs, en in 1996 wordt hij weer gevraagd voor een succesvolle reünie tour van KISS waarbij de bankrekening bij alle leden weer goed gespekt wordt. Een dikke vijf jaar later wordt Frehley weer uit de band gezet en is hij weer terug bij af. Na dit ontslag van de band lijkt het dat Frehley het licht heeft gezien, hij is al jaren clean en nuchter en brengt geregeld nieuw materiaal uit.

Nu, september 2020 staat het album ‘Origins Vol.2’ op uitkomen ( Vol.1 kwam in 2016 uit), net als zijn voorganger een coveralbum. Vaak is het met coveralbums ‘Love It Or Hate It’ bij de muziekliefhebbers. Maar eerlijk is eerlijk, Ace Frehley klinkt erg fris en sterk op dit album en weet op een eerlijke manier zijn jeugdhelden te eren. Ze komen allemaal voorbij: Zeppelin, Clapton, Humble Pie, The Stones, Hendrix, Leslie West, The Beatles, Purple en zelfs KISS!

Wat gelijk opvalt bij het beluisteren van ‘Origins Vol.2’ is dat de productie erg goed is, waardoor het allemaal perfect en zuiver klinkt. De meest opvallende tracks zijn ‘Jumpin Jack Flash’ van The Rolling Stones waarbij Frehley de zang deelt met Lita Ford van onder andere The Runaways. Dit nummer knalt letterlijk en figuurlijk door je speakers. ‘I’m Down’van The Beatles klinkt hier zelfs bere-heavy, en rockt alle kanten op, erg verrassend. Met een heerlijke solo van gitarist John 5.

Frehley’s grote held Jimi Hendrix wordt in het zonnetje gezet met het machtige ‘Manic Depression’, waarbij Frehley een gitaar battle aangaat met een van zijn opvolgers binnen KISS: Bruce Kulick. Wat een ruige track! Goede vriend Robin Zander van Cheap Trick zingt op de Humble Pie klassieker ’30 Days In The hole’, wat een erg verrassend resultaat oplevert. Deep Purple is aan de beurt met de niet voor de hand liggende track ‘Space Truckin’ van het ‘Machine Head’ album. Een hoofdrol voor keyboard speler Rob Sabino, die dit nummer heerlijk voorziet van de bekende keyboard-riff van Jon Lord. Ook erg leuk aan dit nummer is dat Frehley zelfs ‘Space Ace Truckin’ zingt. Een beetje humor moet kunnen in de Rock ‘n Roll toch?

Gelukkig blijkt met deze release dat cover albums toch onderhouden en boeiend kunnen zijn. Frehley probeert zoveel mogelijk de klassiekers in ere te houden en speelt ze zoals ze gespeeld horen te worden. Nergens wordt hier ook maar iets ‘verkracht’, wat vaak op cover albums wel het geval is; Chapeau hiervoor! Frehley mag van mij na een nieuw studio album, gerust met ‘Origins Vol. 3’ op de proppen komen. Een erg verassend album! (8/10) (SPV)