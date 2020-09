2 september, de verjaardag van Steve Porcaro

Steve Porcaro, geboren op 2 september 1957 te Hartford, Connecticut, viert vandaag zijn 63e verjaardag. De toetsenist en componist was een van de originele leden van de rock/pop band Toto. Van alle albums die Toto uitbracht heeft hij tenminste één van de tracks op die albums geschreven, met uitzondering van het album ‘Isolation’. In tegenstelling tot zijn andere bandleden nam hij vrijwel nooit de lead- of achtergrondzang voor zijn rekening, hij vond zichzelf geen goede zanger. Porcaro zong twee van zijn composities zelf, dit alleen door het feit dat de zangstemmen van zijn andere bandleden niet geschikt waren voor zijn songs.

Steve Porcaro solo

Na de release van ‘Fahrenheit’ (1986) besloot Steve Porcaro om Toto te verlaten, hij wilde zich meer gaan toeleggen tot het tekstschrijven en componeren. Hij was verantwoordelijk voor de muziek van Michael Jackson’s song ‘Human Nature’, een ballad komende van het legendarische album ‘Thriller’. Echter, Steve Porcaro bleef regelmatig samenwerken met Toto, als onder andere toetsenist en componist. Ook was hij sessie-muzikant voor een groot aantal andere bands, waaronder Yes en Jefferson Airplane. Zijn twee oudere broers, Mike en Jeff waren Toto’s bassist en drummer, vader Joe Porcaro is een productieve sessie percussionist.