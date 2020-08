30 augustus, de verjaardag van Peter Maffay

Op 30 augustus 1949 werd in de middeleeuwse Roemeense stad Brașov de Duitse Peter Alexander Makkay geboren. Peter verhuisde in 1963 met zijn ouders naar Duitsland, alwaar hij zijn muzikale carrière startte bij The Dukes. In 1969 ging Peter solo verder als Peter Maffay en een jaar later scoorde hij direct een megahit met het melancholische ‘Du’. Met dat nummer stond de zanger 28 weken in de Duitse hitparade.

In totaal verkocht Peter Maffay meer dan 35 miljoen albums en heeft hij het Duitse record in handen voor het meeste aantal nummer-één-plaatsen in de single- en albumhitparade. Zelfs in de Nederlandse Top 2000 staat Maffay structureel in de top 250 met zijn grote hit ‘Du’.