Kenlon – Escape of Thoughts

Collin Beurskens uit Kessel in Limburg werkte de afgelopen tijd vanuit zijn home studio aan zijn eerste EP die hij onlangs onder artiestennaam Kenlon uitbracht. Titel van de EP is ‘Escape of Thoughts‘ en is digitaal uitgebracht.

Daarmee is meteen het grote belang van de ‘nieuwe’ streaming media aangetoond. Moest een jonge en ambitieuze artiest als Collin in een nog niet zo heel grijs verleden met zijn demo’s de boer op om te proberen een deal te krijgen bij een label, nu maakt zo’n nieuwe artiest zijn muziek zelf en maakt hem wereldwijd beschikbaar. Dat dat niet altijd een vooruitgang is blijkt wel als je de moeite neemt de krochten van Spotify te bezoeken om de immense voorraad aan muziek met nul plays te bezoeken. Vaak kom je dan materiaal tegen dat ook beter onuitgebracht was gebleven, maar hey! We leven in een vrij land!

De EP is helaas slechts 5 nummers lang en met iets meer dan 17 minuten kan gezegd worden dat de eerste release van Kenlon naar meer smaakt. De muziek op de EP zit qua stijl in de richting van classic Amsterdam gitaar maffia stijl zoals bijvoorbeeld de openingstrack ‘Refine the Line’ die in de repeterende, groovende riff de smaak oproept van een band als Fatal Flowers of misschien nog wel meer Spo-Dee-O-Dee. Niet heel erg modern, maar wel lekker. En dan de cowbell! Die doet haast vermoeden dan Collin een liefhebber is van Saturday Night Life en de sketch: ‘More Cowbell’!

‘Little Blue Monster’ , Is een soort van ballad-achtige rocker, waarin ook de nostalgie zit die in de verte ‘Goo Goo Dolls’ roept. Onwillekeurig komen bij mij als wat oudere muziekliefhebber deze connotaties boven als ik de muziek van Kenlon probeer te duiden. Hetzelfde gebeurt bij ‘Toxic Kids’ dat tonen heeft van classic grunge en waar de stem van Collin zelfs in combinatie met de liggende akkoorden Kurt Cobain-esque smaken oproept.

Laatste nummer ‘Give me love’ begint met een sample van een van de grondleggers van de mindfulness beweging, jezuïeten pater en psychotherapeut Anthony de Mello. Deze uitspraak en de felle track die volgt waarin Collin het uitschreeuwt op zoek naar liefde doet het ergste vermoeden voor het liefdesleven van de jonge Limburger. Lekkerste track wel van het EP’tje!

In aanmerking nemend dat Collin deze productie helemaal zelf heeft gemaakt, gespeeld, gemixed en gemasterd kan je niet anders zeggen dan dat ‘Escape of Thoughts’ een bijzonder goed geslaagd debuut is van een interessante muzikant. Wellicht dat deze EP de functie kan hebben van de ouderwetse demo en ervoor kan zorgen dat Kenlon getekend wordt bij een label dat hem de mogelijkheid geeft een volledig album op te nemen.

Het is allemaal nog wat rough around the edges maar dat is tevens hetgeen dat bij de liefhebber sympathie opwekt. Een eigenwijze muzikant die gewoon zijn ding doet en hard werkt, om vervolgens trots zijn eigen EP te presenteren. Who needs ‘the voice of Holland’. Over ‘Escape of Thoughts’ hangt gewoon de geur van zweet, liefde en hard werk. Dat wordt gewaardeerd. (7/10) (eigen beheer)