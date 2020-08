Louis Warner brengt titeltrack ‘Hoarse Laughter’ uit van debuutalbum

Al meer dan 20 jaar produceert, componeert en speelt Louis Warner zijn muziek. Zijn muziek strekt zich uit over de werelden van Americana, elektronica, akoestische en experimentele rock. Warner was een van de oprichters en leadzanger van gedoemde indierockers The Hotels, voordat hij de post-rock-perfectionisten High Above The Storm medeoprichtte, die tot nu toe twee albums hebben uitgebracht. De Londenaar zingt en speelt ook bas in de driekoppige garagerockband Electric Hoarse.

Zijn invloeden en interesses in de muziek zijn diep en breed, van drone ambient, via stoner metal, minimalistische techno, postrock tot aan singer-songwriter. Zo heeft de Brit de lat voor verdriet (en humor!) hoog gelegd, met de wens zo hoog te komen als zijn inspiratiebronnen Leonard Cohen, Nick Cave, Mark Linkous, Jason Molina en Gareth Liddiard.

Als soloartiest wordt hij normaal gesproken begeleid door een akoestische gitaar en soms een laptop. Zijn nieuwste single ‘Hoarse Laughter’ is de titeltrack van zijn gelijknamige album, dat eerder dit jaar uitkwam. een verwijzing naar de band Electric Hoarse. Hierop combineert Louis Warner jazz met Brazilectro invloeden, afgewisseld met diepere songs, Ambient en Cinematische Muziek, als het melodramatische en diepdroevig klinkende ‘Emergent Sea’. ‘Hoarse Laughter’ is gelukkig vrolijker gestemd en nodigt uit tot verder luisteren!