20 augustus, de verjaardag van Phil Lynott

Op 20 augustus 1949 werd in West Bromwich de latere zanger van Thin Lizzy, Phil Lynott, geboren. Lynott kwam ter wereld als Philip Parris Lynott als zoon van een Afro-Guyaanse vader en een Ierse moeder en groeide in Dublin op bij zijn oma. Samen met Eric Bell, Brian Downey en Eric Wrixon richtte Lynott in 1969 de hardrockband Thin Lizzy op, waarmee hij in 1973 een grote hit had met ‘Whiskey in the jar’. Ook ‘The boys are back in town’ was een grote hit en solo had hij nog succes met onder andere ‘Old Town’. Phil Lynott kon bij Thin Lizzy enkele grote namen trekken die ook na Thin Lizzy nog veel succes hadden. Onder hen zaten namen als Midge Ure, Snowy White en Gary Moore.

Op eerste Kerstdag 1985 werd Lynott opgenomen in het ziekenhuis in zijn woonplaats Salisbury. Hij overleed daar op 4 januari 1986 aan hartfalen en longontsteking, veroorzaakt door het jarenlange gebruik van drugs, met name heroïne.