19 augustus, de verjaardag van Ian Gillan

Ian Gillan, zanger van de legendarische band Deep Purple, mag vandaag 75 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Gillian begon al op jonge leeftijd met muziek maken, zo was hij in de jaren ’60, geïnspireerd door Elvis Presley, frontman van een aantal bandjes waarvan in het bijzonder Episode Six. Echter kreeg Gillan pas wereldwijde bekendheid toen hij in 1969 zanger werd bij Deep Purple. Na een zeer drukke periode, waarin hij binnen 4 jaar 6 albums opnam, en problemen in de band – in het bijzonder met gitarist Ritchie Blackmore – verliet Gillan in juni 1973 Deep Purple.

Na een korte adempauze vervolgde Gillan zijn carrière met solo bands The Ian Gillan Band en Gillan, en was een jaar lang de zanger van Black Sabbath. In 1984 ging hij weer deel uitmaken van Deep Purple, maar hij werd in 1989 ontslagen. Voor hun 25-jarige jubileum kwam hij in 1992 voor een tweede keer terug bij de band, en na het inlijven van gitarist Steve Morse in 1994 veranderde Deep Purple in een echte tourband, waarvan Gillan sindsdien de frontman is.