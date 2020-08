16 augustus, de verjaardag van Jaap Valkhoff

Het was erg gemakkelijk om voor de verjaardag van 16 augustus Barry Hay, Madonna, Vanessa Carlton, jazz-pianist Bill Evans, of INXS-gitarist Tim Farriss te nemen. Zelfs Maria Susanna Michaela Dornonville de la Cour was voor ons nog te makkelijk, wij kozen vandaag om de verjaardag van de in 1910 geboren Jaap Valkhoff onder de loep te nemen. Valkhoff trad tijdelijk op als accordeonist van The Three Jacksons toen Piet Koopmans ziek was, maar hetgeen Valkhoff als grootste succes op zijn naam heeft staan zijn enkele nummers die hij heeft gecomponeerd.

Rotterdam, de liefde van Jaap Valkhoff

Valkhoff schreef onder andere ‘Oh Johnny’ van Tante Leen, maar het meest bekende nummer schreef hij voor Feyenoord: In zijn geboortestad maakte hij zich onsterfelijk met ‘Hand in hand, kameraden’. Dat nummer schreef hij op verzoek van Johnny Hoes in meerdere versies, maar onder andere de versie die hij schreef als Ajax-lied, sneuvelde al snel. Jaap Valkhoff had in Rotterdam samen met zijn broer Arie enkele kroegen in bezit en overleed in 1992 toen hij op 81-jarige leeftijd werd aangereden op de fiets. Op de hoek van de Schilderstraat en Schiedamsedijk in Rotterdam staat een kunstwerk ter nagedachtenis aan hem.