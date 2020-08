The Ocean komt naar Hedon

De mannen van het Berlijnse The Ocean blijven wel heel erg bescheiden door hun werk op de Facebookpagina onder het genre ‘music with guitars in it’ weg te zetten, want met hun vuige sludge en gure prog metal gecombineerd met post-hardcore invloeden ballen ze een vuist die flink hard aankomt. Wat bijzonder is aan deze band is dat het begonnen is als ‘The Ocean Collective’ en eeuwig wisselende bandleden kende. Sinds een aantal jaar is dit behoorlijk gekalmeerd en zouden we kunnen stellen dat de bezetting redelijk solide is.

Met deze bezetting en meer gastartiesten dan ooit tevoren is het lang verwachte achtste studio album ‘Phanzerzoic I’ uitgebracht. De plaat is de missende schakel tussen de eerdere platen ‘Precambrian’ en ‘Heliocentric’ en zal worden vergezeld met een deel twee dat respectievelijk in 2020 uit zal komen.

The Ocean staat op 31 januari in Hedon, Zwolle.