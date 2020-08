Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Daft Punk.

Van het eerste schoolbandje tot het wereldwijde fenomeen dat in 2014 vijf Grammy’s wint. In het tijdperk van globalisering en de impact van social media hebben zij altijd geweigerd om hun gezicht te tonen en doen ze zich tot in detail voor als robots. Deze onbuigzame houding, die haaks staat op een imago beluste maatschappij, en hun zoektocht naar onafhankelijkheid en vrijheid genereert vragen over onze relatie tot beeldvorming, media en roem.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Daft Punk live @ Las Vegas, USA (2007).