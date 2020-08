10 augustus, de verjaardag van Harry Slinger

Op 10 augustus 1949 werd in Amsterdam de zanger geboren die in de jaren ’80 furore maakte als frontman van de band Drukwerk. Harry Slinger brak met zijn band door in 1981, terwijl hij nog werkzaam was als jongerenwerker in Amsterdam-Noord. Na grote hits als ‘Je Loog tegen mij’ ‘Wat dom’ en ‘Schijn ‘n lichtje op mij’ nam hij ontslag als jongerenwerker en legde zich volledig toe op het artiestenleven. Drukwerk scoorde daarna nog een paar kleine hitjes met ‘Marianneke’, ‘Hee Amsterdam’ en ‘Carolien’, maar het hoogtepunt was al achter de rug.

Met Drukwerk maakte hij negen albums en scoorde hij vier top tien hits. Harry Slinger is mede bekend door het bekende rode mutsje dat de zanger altijd draagt. Na Drukwerk ging Slinger aan de bak met solo-albums, verschillende bandjes en en speelde enkele rollen in films en tv-series.