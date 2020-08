Black Sabbath viert 50e verjaardag van hun iconische album ‘Paranoid’

Het uit Birmingham stammende en legendarische Black Sabbath, beschouwd als de grondleggers van een genre dat later bekend wordt als ‘Heavy Metal’, vieren de 50ste verjaardag van het miljoenen verkopende ‘Paranoid’ met de release van een 5LP en 4CD Box op 9 oktober. Beiden inclusief 2 concerten uit 1970.

‘PARANOID: SUPER DELUXE EDITION’ bevat het originele album naar ook een zeldzame Quad Mix (terug gebracht naar stereo) en twee concerten van Montreux en Brussel uit 1970 die nooit eerder op vinyl uitkwamen. De 5LP Box bevat ook een hardcover boek met uitgebreide verhalen en interviews met alle bandleden, zeldzame foto’s en memorabilia,

een poster en ook een replica van het tour boek dat verkocht werd op de ‘Paranoid’ tour.

Na het succes van het debuut album Black Sabbath in het begin van 1970 kwamen Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler en Bill Ward in het najaar met de opvolger ‘Paranoid’. Het werd hun eerste nummer 1 in de UK charts en de plaat verkocht meer dan 4 miljoen exemplaren in de US. Tot op de dag van vandaag inspireren songs als ‘War Pigs’, ‘Planet Caravan’, ‘Iron Man’, en uiteraard ‘Paranoid’ nog steeds nieuwe generaties muzikanten in de hele wereld.

De Quadrafonische mix werd oorspronkelijk uitgebracht op vinyl en 8-track in 1974 en komt nu beschikbaar in een stereo mix. Het eerste concert uit de box werd opgenomen in Montreux op 31 augustus 1970, dus nog voor de releases van ‘Paranoid’. Hier speelden ze wel al enkele songs van het album. Het tweede concert werd een paar maanden later opgenomen tijdens een show die ze voor de Belgische tv deden. Hiervan doen al jaren opnamen de ronde, maar ze klonken nog nooit zo goed als nu.