The Human League komt naar 013

De Engelse band The Human League is een van de bekendste synthpopformaties uit de eighties. Sterker nog: hun wereldhit ‘Don’t You Want Me’ is misschien wel het jarentachtigste nummer dat er bestaat.

De muziek van The Human League zit echter zo goed in elkaar dat de hits van toen het nog steeds goed doen: ‘Mirror Man’, ‘The Lebanon’, ‘Love Action’, ‘Fascination’ en ‘Human’ zijn tijdloze klassiekers geworden.

Het trio treedt op in de originele bezetting, dus met zangeressen Joanne Catherall en Susan Ann Sulley. Aan het hoofd staat natuurlijk de op-en-top Engelse gentleman-zanger Phil Oakey!

Op 14 november 2021 staat The Human League in 013 in Tilburg.