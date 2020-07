Groninger artiesten treden samen op in De Oosterpoort

Het is zomer in Groningen! Iedereen trekt er voorzichtig weer op uit, pakt zo nu en dan een terrasje en gaat gezellig uit eten. We halen een frisse neus bij de dijk, spotten zeehonden bij Termunten of of varen met ons bootje op het Damsterdiep. Zo genieten velen van het prachtige Groningen.

Om het gevoel van de Groningse zomer compleet te maken, hoort daar ook muziek bij! Groninger artiesten willen graag samen met hun publiek én met elkaar datzelfde gevoel muzikaal delen. Daar opent De Oosterpoort graag de deuren voor; artiesten en publiek eindelijk Weer Bie Mekoar! En dat is meteen een passende titel voor een zomeravond vol met Groningstalige muziek.

Vrijdag 14 augustus staan aansprekende acts uit de Grunneger muziekscene op het podium zoals bijvoorbeeld de twee mannen van Wat Aans, Olaf Vos en zijn band Van De Straat en de stem van het Westerkwartier, liedjesmaker Gert Sennema. Schrijver/zanger Jan Veldman zingt zijn grappige, ontregelende teksten en we horen de folk- en countryachtige songs van Swinder. De fraaie verhalende liedjes van Jan Henk de Groot maken dit programma compleet! Gastheer deze avond is presentator Arno van der Heyden.