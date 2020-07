22 juli, de verjaardag van George Clinton

Hoewel hij nooit een echte hit heeft gehad wordt de op 22 juli 1941 geboren George Clinton gezien als een van de belangrijkste muzikanten van de tegenwoordige tijd. Clinton wordt gezien als een van de pioniers op funkgebied, samen met James Brown. De exentrieke George Clinton richtte in 1968 de tweelingbands Parliament en Funkadelic (met dezelfde bandleden) op en bracht met ieder van die bands vrijwel ieder jaar minimaal één album uit. Toen beide bands begin jaren ’80 uiteen vielen nam hij enkele bandleden van beide bands en verenigde ze in The P-Funk All-Stars.

In de bands van Clinton zaten grote namen die stuk voor stuk nog steeds worden gezien als invloedrijke artiesten, zoals Bootsy Collins, Ennie Worell, Randy Brecker, Michael Brecker, Maceo Parker, Fred Wesley, Michael ‘Clip’ Payne, Dennis Chambers, Eddie Hazel, Mudbone Cooper, en Ray Davis.