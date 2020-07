Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van John Fogerty.

John Fogerty trad op tijdens het Glastonbury Festival op 23 juni 2007. Het was zijn enige optreden op dit festival. De show werd ook landelijk uitgezonden door de BBC. Fogerty is vooral bekend als frontman van de rockband Creedence Clearwater Revival. Met Creedence Clearwater Revival – ook wel CCR genoemd – had Fogerty een flink aantal hits waaronder ‘Who’ll Stop The Rain’, ‘Sweet Hitch-Hiker’, ‘Born On The Bayou’, ‘Midnight Special’, ‘I Heard It Through The Grapevine’ en’Have You Ever Seen The Rain’. Deze, en nog een aantal hits bracht Fogerty ten gehore tijdens Glastonbury 2007.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: John Fogerty live @ Glastonbury Festival (2007).