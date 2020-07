‘Bittersweet Crimson’ tweeëntwintigste album Luka Bloom nu uit

Singer-songwriter Luka Bloom heeft een nieuw album. Met ‘Bittersweet Crimson’ levert de Ierse routinier de tweeëntwintigste langspeler uit zijn carrière af. De afgelopen twee jaar heeft Luka Bloom hard gewerkt aan nieuw songmateriaal. Van de twintig nummers die hij in die periode schreef, staan er elf op het te verschijnen album.

De lockdown deed Bloom eerder dit jaar overwegen de release van ‘Bittersweet Crimson’ uit te stellen, maar al gauw realiseerde hij zich dat hij het juist nu uit moest brengen. Bloom: “Verschillende liedjes op ‘Bittersweet Crimson’ zijn zeer relevant in het licht van het huidige tijdperk. Zoals het nummer ‘Who Will Heal The Land’, geïnspireerd door de Australische bosbranden die begin dit jaar woedden. Maar ook ‘Vision For 2020’ – een eerbetoon aan het rondhangen met vrienden, thee drinken en weinig anders doen – is daar een voorbeeld van. Of ‘The Beauty Of Everyday Things’, een viering van de start van de zomer en het genieten van die tijd van het jaar; samenzijn, lachen, ‘gewone’ dingen doen. Ongecompliceerde activiteiten die in 2020 nog eens extra waarde krijgen.”

Het album is verkrijgbaar via de website van Luka Bloom. Komend najaar staat een tour op de planning, die hem naar een aantal prachtige locaties verspreid over ons land brengt, van Groningen tot Maastricht en Amsterdam tot Nijmegen.

De Ierse singer-songwriter Barry Moore is al muzikaal actief sinds eind jaren zeventig, aanvankelijk onder eigen naam, maar na drie albums nam hij het alter ego Luka Bloom aan. Zijn doorbraak in Nederland beleefde hij met het album ‘Riverside’ uit 1990. De 65-jarige Ier speelt graag in Nederland en heeft veel mooie herinneringen aan ons land, waaronder de eerste keer dat een vol TivoliVredenburg ‘The Fertile Rock’ uit volle borst meezong, hij in 1999 per fiets het podium van Pinkpop op ging en de keer dat Michael Franti op het Crossing Border festival hem vocaal vergezelde tijdens het nummer ‘I Need Love’.

NL shows najaarstour 2020

11 november – Muziekgieterij, Maastricht

12 november – Stevenskerk, Nijmegen (via Doornroosje)

19 november – De Duif, Amsterdam (via Paradiso)

21 november – Nieuwe Kerk, Groningen (via Spot Groningen)

22 november – Mezz, Breda

28 november – Grote Kerk, Enschede (via Metropool)

4 december – Muziekgebouw, Eindhoven