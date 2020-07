Waltzburg komt naar Openluchttheater De Goffert

De vijfkoppige band uit Nijmegen begon ooit als vriendengroep die graag samen in een repetitiehok muziek speelde. Maar ze zijn al snel opgepikt en zijn hun pop singles ‘Gotor’ en ‘Cleo’ regelmatig overal en nergens te beluisteren. Inmiddels hebben ze al op Sziget, Noorderslag en Valkhof gestaan met als kers op de taart het voorprogramma verzorgen van Kensington in de Ziggo Dome. Het langverwachte debuutalbum ‘Cut the Wire’ kwam afgelopen jaar uit en weet wederom de stijgende lijn waarin de band zich bevindt door te zetten.

Waltzburg geeft op 22 augustus een concert in Openluchttheater De Goffert in Nijmegen.