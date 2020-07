Ruben Annink twee keer naar Patronaat

De sympathieke zanger Ruben Annink laveert tussen de volksmuziek en de Nederpop. De singer-songwriter heeft in de afgelopen jaren zijn plek gevonden tussen de stijlen van Acda & De Munnink, Marco Borsato, Blof, en Guus Meeuwis. De Haarlemse zanger – die zijn carrière als straatmuzikant begon – is op zijn 15e ontdekt door Ali B bij ‘The Voice Kids’ waarna hij al snel hits scoorde met onder andere Jonna Fraser, Teske en Keizer. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van de urban muziek en hij heeft zijn eigen sound en stem ontwikkeld, te horen op zijn EP Helderzien (die hij vorig jaar presenteerde in Patronaat) en zijn nieuwe single ‘Iemand’!

20 september staat hij twee maal in het Patronaat in Haarlem.