Robin Kester komt naar de Tolhuistuin

Was Robin Kester na haar eerste EP nog gratis te parkeren in het hokje indie folk, met het mini-album ‘This Is Not A Democracy’ (september 2020) wordt meteen duidelijk dat haar talent zich niet zomaar laat temmen. Beth Gibbons, Charlotte Gainsbourg, Cate Le Bon en Beach House zijn zo van die associaties.

Met Het Oog Op Morgen noemde Robin een van de beloftes voor 2019. Daar dacht ze zelf anders over. Het jaar werd vooral gebruikt om samen met Marien Dorleijn (Moss) aan nieuw materiaal te werken. Het resultaat verschijnt in september. Vanavond speelt Robin Kester een voorproef in een intieme set, samen met diezelfde Marien Dorleijn. Vervoeren zonder te duwen. Dit is geen democratie. Dit is de delicate wereld van Robin Kester.

Robin Kester staat op 14 augustus in de Tolhuistuin.