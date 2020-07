De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 3 juli 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 3 juli 2020.

De ergste hitte van de eerste officiele hittegolf dit jaar mag dan wel inmiddels verjaagd zijn door de hevige moesson-achtige regens van de afgelopen week, maar daarmee is niet gezegd dat we hier op de redactie van Maxazine niet nog steeds de ramen tegen elkaar open moeten zetten om de klamme hitte ervan te weerhouden onze nieuwe en veels te duur geleaste barista set weg te laten oxideren.

Enfin laat dat ons probleem zijn en niet het uwe. We kwamen om in het werk deze week; er wordt veel nieuw materiaal uitgebracht. Er zit alleen erg veel rommel bij dat de toets der lichtste kritiek nog niet kan doorstaan. Wannabe zomerhitjes die ons blakend van de beste bedoelingen onder de aandacht worden gebracht, maar de echte zomerhit 2020 heeft er nog niet bijgezeten. Dat we het voor jullie in de gaten blijven houden spreekt uiteraard voor zich. Toch hebben we ook deze week weer een aantal mooie pareltjes weten te selecteren. Die hebben we weer allemaal netjes onder elkaar gerangschikt, we hebben er nog eens goed naar gekeken en geluisterd, er toch nog vier uitgehaald en vervangen door vier anderen en nu zijn we tevreden. Het is een leuke lijst. Wat let je? Ga lekker luisteren, je kan weer een week vooruit!

Deze week hebben we onder anderen een enorm leuke nieuwe Nederlandse artieste ontdekt, waarvan we jullie zeggen dat ze hoge ogen zal gaan gooien: Senna Sage; hou die naam in de gaten! Verder lekkere grooves van Maceo Parker en de nieuwe van Paul Weller. Heel lekker is ook Gogo Penguin. Een beetje off the beaten track gaan we met Roger en Brian Eno en voor Americana liefhebbers hebben we the 13th Floor Elevators. Er staat nog veel meer lekkers klaar, dus ga maar luisteren.

Als je de lijst nog niet volgt: doen! Dan heb je volgende week automatisch weer een hoop nieuwe muziek om de week meer door te komen.