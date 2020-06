Het tweede deel van de André Hazes boxserie: 1984-1988

Eerder dit jaar werd al bekend dat alle albums van de befaamde Amsterdamse volkszanger André Hazes opnieuw werden uitgebracht. In februari verscheen deel één van de speciale boxset, die de studioalbums uit de periode van 1977 tot en met 1983 bevatte. Met het verschijnen van het tweede deel komen we aan in de periode waarin André Hazes zijn status van ‘populaire artiest’ ontsteeg. Optredens in Ahoy, het concertgebouw in Amsterdam en zijn klassieker rondom het EK van 1988 (‘Wij Houden Van Oranje’) vergrootten in die periode zijn sterrenstatus.

In het tweede deel van deze unieke boxset, die in een gelimiteerde oplage van tweeduizend stuks wordt uitgebracht, zijn de volgende albums terug te vinden: ‘Zoals U Wenst Mevrouw’, ‘Jij En Ik’, ‘Alleen Met Jou’, ‘Innamorato’, ‘Jij Bent Alles’ en ‘Liefde, Leven, Geven’. Naast de genoemde albums is de albumbox ook voorzien van een boekje met nieuwe liner notes en achtergronden bij de periode die de collectie beslaat.