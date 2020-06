GIAN brengt nieuwe track ‘Balans’ uit

Het Rotterdamse duo GIAN tekende een contract bij Caroline Benelux en bracht vrijdag de single ‘Balans’ uit. Op 25 september verschijnt de nieuwe EP.

GIAN is het vooruitstrevende geesteskind van drummer/vocalist Johnny Ray en vocalist Eddie Dukan. Het duo staat bekend om dromerige teksten, opzwepende beats en het creatieve gebruik van elektrische gitaren. Johnny Ray speelde voorheen in de band Taymir en is sinds 2014 de drummer van Rondé.

Na een intensieve Popronde in 2019 en andere optredens – waaronder het voorprogramma van Mike Shinoda in AFAS Live – liet GIAN afgelopen januari een sterke indruk achter tijdens Eurosonic Noorderslag. ‘Balans’ gaat over een nachtelijke ontmoeting van twee mensen die hun gedachten in de club proberen te ontvluchten. Ze balanceren daarin tussen droom en realiteit.