The Kik speelt twee shows in De Oosterpoort in (semi-) akoestische setting

Dave von Raven en zijn mannen komen in (semi-)akoestische opstelling naar De Oosterpoort, zoals je ze zelden of nooit eerder zag. De band speelt een bloemlezing uit hun volledige oeuvre. Van ‘Simone’ tot ‘Angela’ en van Boudewijn de Groot tot Nederlandstalige bewerkingen van The Beatles. En Armand niet te vergeten. Akoestisch maar met de energie, bravoure en humor die The Kik zo eigen maakt. In een klein en intiem concert, maar onvergetelijk.

The Kik bestaat sinds 2011 uit Dave von Raven, Marcel Groenewegen, Arjan Spies, Ries Doms en Paul Zoontjes. De band maakten tot op heden drie eigen albums (Springlevend, 2, Stad en Land), een album met Armand, een cover album (Hertaalt!) en een live dubbel LP (Boudewijn de Groot’s Voor de Overlevenden & Picknick). Daarnaast produceerde de band drie eigen theatervoorstellingen (De Veelste Grote Nederbiet Show, Met de Deur in Huisen Hertaalt!).

De band had bescheiden radio succes met de single Simone van hun eerste album en met Chef’s Special hertaling van Schuilen bij Jou. In 2013 was de band huisband van De Wereld Draait Door.

The Kik geeft op 17 juli twee concerten van een uur in de Kleine Zaal van De Oosterpoort in Groningen. Eén om 20.00 uur en één om 22.00 uur.