The Earl of Nothing trekt registers open op ‘Blue Velvet’

The Earl of Nothing noemt het zelf dubstep. Helemaal ermee eens kunnen we het er niet mee zijn, want ‘Blue Velvet’ is meer dan dat. ‘Blue Velvet’ klinkt een beetje als Johnny Cash meets Armin van Helden. De eerdere producties van The Earl of Nothing zijn meer in de dubstep, waarmee nog maar eens wordt bewezen dat muziek niet in een hokje te vangen is.

Met ‘Blue Velvet’ trekt The Earl of Nothing een richting in die niet zomaar de geijkte paden opzoekt. Het nummer is er niet een die je na één keer luisteren laat liggen. Het hypnotiseert en laat je telkens meer diepte horen. Dat maakt het nummer aantrekkelijk. Nee, niet voor de hitlijsten, voor zover die er nog toe doen, maar door de diepe clubs.